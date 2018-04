Ani čtvrté dítě nevylučuje: Tamara Klusová prozradila, jak zvládá péči o tři děti narozené krátce po sobě. Nejmladší ještě kojí

Tamara Klusová Super.cz

"Rozhodli jsme se takhle s Tomášem, protože nám to přišlo hodně hezky symbolické, protože je to téma odvážlivců. To, že jsme se my dva dali tehdy dohromady za takových okolností, bylo také odvážné," mínila Tamara, na jejíž hlavu se tehdy před lety snesla snůška kritiky, polopravd i pomluv. "A když se lidé do toho zrcadla podívají, tak tam právě uvidí toho člověka, který může udělat změnu. Nikdo jiný ji za vás neudělá," dodala.

Když už jsme byli u odvahy, dost odvážné je i to, že si Tamara pořídila tři děti hodně brzy po sobě. "Ale je to ta nejkrásnější odvaha, která přináší ty nejkrásnější růže. Děti jsou taková radost, že tuhle odvahu doporučuji všem. A klidně i třikrát za sebou. Myslím, že je hezké, že jsou takhle blízko k sobě. Jenovéfa už se narodila vlastně do kina, od rána do večera jenom pozoruje ty dva sourozence, kteří spolu fungují, a fungují nádherně i s ní. Pro mne je to psychicky snazší se třemi než se dvěma děti," prozradila.

Tamara se kromě dětí věnuje i dalším činnostem, mj. se více pustila i do sociálních sítí. "Netlačím na pilu. Když mám čas, tak něco udělám, když nemám, tak to musí počkat. Na prvním místě jsou děti, ty jsou alfou a omegou všeho. Ale jsou tak úžasné, že mi dovolují se realizovat i vedle toho," dodala. Má opravdu tak hodné děti? "Mám. Ale já nevěřím na hodné a zlobivé děti. Věřím na spokojené a nespokojené. Když zlobí, řeším, proč se to děje, a ne to, že udělaly nějakou konkrétní věc," upřesnila.

Chůvu si k dětem nepořídila, v nutných případech, jako když teď Tomáš odjel na tříměsíční turné, z něhož se vrací třeba jen na den nebo dva, pomáhá její maminka. Nejmladší dceru Jenovéfu Tamara stále kojí. "Jsem zastánkyní kojení, ale doba záleží na rozhodnutí a možnostech každé ženy. Pro mne je ideální tak rok, rok a půl, víc už ne," řekla nám. A nebránila by se prý ani čtvrtému potomkovi. "Ptá se mě na to hodně lidí. A já věřím, že vše bude tak, jak to má být. Takže to nevylučuju," uzavřela. ■