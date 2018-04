Nejvíce na cenách designu zářila Schneiderová: Cítím se jako malá mořská víla

Zářivá z venku i zevnitř Herminapress

„Dnes to bylo o lásce. Měla jsem možnost si obléknout tyto překrásné šaty a cítím se jako malá mořská víla,” komentovala svůj model herečka. Šaty působily tak, že jsou složené ze dvou dílů, podkladového v pudrové barvě a vrchního posetého flitry. „Jsou trošku těžší, ale o to víc je to efektní. Všechno ale dobře drží, takže se v nich cítím pohodlně,” říká Schneiderová.

Herečka si velmi užila příležitost sednout si do hlediště a bavit se. „Je to pro mě zábava, relax,” říká Jitka a dále uvedla: „Večer jsem si náramně užila. Pro mě je to obšťastnění duše, když vidím lidi, kteří umí něco tvořit rukama a mají spoustu nápadů. Vytváří to krásné kolem nás - design.” ■