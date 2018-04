Ester Geislerová a Anna Polívková na vdávání: Jak se vám líbí jako nevěsty?

Dvě nevěsty a jedna svatba....

Anna Polívková jako Marie je typická městská single žena a úspěšná televizní moderátorka. Ve vztazích má ale bohužel dar přitahovat samé blbce. Naopak Ester Geislerová jako její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Marie přijíždí na návštěvu do rodné vesnice, kde potká svou dávnou lásku Jiřího v podání Jaroslava Plesla. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí. Celá věc má ale háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.

„Ono to není tak, že by Karolína milovala svého snoubence úplně upřímnou láskou, v tom jejich vztahu je to takové dramatické, ale ona si to uvědomí, že to není TA láska,“ vysvětluje Anna Polívková, která sama v reálném životě o takových věcech vůbec nepřemýšlí. „Já mám na svatbu takový svůj pohled, v podstatě mám ze svatby úplně největší hrůzu. Takže si říkám, že až budu s někým dvacet let, tak to oslavíme,“ dodává herečka.

Hlavní protagonisté filmu Polívková, Geislerová, Holubová a Klepl se sešli před uvedením do kin, které proběhne 26. dubna, na focení filmového plakátu. Jak probíhalo, se můžete podívat v ukázce. ■