Tyhle křivky už zná: Úspěšného DJ na jachtě zalehla jeho sexy bývalka v bikinách

Calvin Harris a Aarika Wolf spolu strávili dovolenou v Mexiku. Profimedia.cz

Chodili spolu už v letech 2014 - 2015 a krátce i loni a zdá se, že světově úspěšný DJ Calvin Harris (34) a modelka Aarika Wolf (24) opět navázali na své předchozí románky. Přinejmenším na společné dovolené v Mexiku to tak vypadalo.

Harris mezitím prožil svůj asi mediálně nejsledovanější vztah s neméně slavnou ženou, popovou ikonou Taylor Swift (zprávy tehdy hovořily o tom, že přávě kvůli ní vztah s Aarikou po sedmi měsících zkrachoval). Ta jej však po roce a čtvrt vyměnila za herce Toma Hiddlestona (37). Ale ani tento vztah zpěvačce nevydržel. Momentálně je jejím partnerem další britský herec, tentokrát z řady mladších ročníků, Joe Alwyn (27).

Ale zpět k Harrisovi a Wolf. Podle deníku The Sun přátelé páru věří, že jim vztah tentokrát vydrží, přece jen se říká do třetice všeho dobrého, modelka už se dokonce měla nastěhovat do přítelova hollywoodského domu. ■