Půjčila si plavky od mladší sestry? Dobře stavěné modelce z nich lezla celá ňadra

Modelka Lauren Hubbard není globálně známou celebritou, fotografy však na pláži v Miami zaujala. A to díky plavkám, jejichž horní díl byl o dobrých pár čísel menší, než by jejich nositelka potřebovala.

V tomto případě nešlo o přehmat nebo chybu v přeměření, ale o záměr. V modrých plavkách Hubbard na pláži pózovala fotografovi a jeden ze snímků, zřejmě propagačních pro značku Vizcaya, s níž spolupracuje a která ji loni jmenovala svou Miss, pak sdílela na sociální síti. A dočkala se velkého ohlasu. „Člověk nikdy neví, co ho čeká. A jediné, co máte jisté, je přítomnost. Otevřete se zázrakům každého momentu. Moment je teď. Žijte přítomností, to vám přeji,“ nabádala u něj své fanoušky.

Hubbard, jež zakusila i herectví, ale na kontě má pouze dva studentské filmy, nepatří mezi holky typu andílků Victoria´s Secret. Naopak má plné ženské tvary, které jsou teď tak žádané. Sází na ně ostatně i zmíněná značka plavek. ■