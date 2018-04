Muzikálová zpěvačka s italským jménem bourala cestou z konkurzu: Nové auto je poničené, ona skončila v krunýři

Genny Ciatti Foto: archiv G. Ciatti

"Bolí mě hlava, byl to náraz. Jenom auto je rozbité. Měla jsem ho dva měsíce, kupovala jsem ho úplně nové, mělo najeté 97 kilometrů, a takhle to dopadlo. Auto toho druhého řidiče vypadá hůř. Má zlomenou osu, já mám jen plechy. Naštěstí jsem nejela rychle. Neviděla jsem ho, já byla na hlavní, nedal mi přednost a já ho neviděla před dodávku. Kdybych nejela třicítkou, tak kdoví, co by se stalo," řekla Super.cz ještě rozrušená Genny. "Ale auto by mělo být opravené, než se vrátím," svěřila.

"Byla jsem hlavně v šoku z toho nárazu. Myslím, že nemám ani otřes mozku. Ale mám problémy s páteří, tak chci mít záda v klidu, takže jsem si vzala ortopedický krunýř. Zvláště když v pátek odlétám. Mám před sebou sedmnáct hodin letu, což nebude zrovna příjemné," dodala Genny, která tak ani nestihla choreografickou část konkurzu v Divadle Broadway. ■