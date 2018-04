Poznali byste tlouštíka z Harryho Pottera? Herec a zápasník MMA teď čelí nechtěné pozornosti

Joshua Herdman Profimedia.cz

Nejdřív se věnoval boxu, později nyní třicetiletý Brit našel uplatnění jako zápasník MMA. „Vybral jsem si MMA, protože miluji sport. Je to syrové, vzrušující a nepředvídatelné. Je to pro mě zajímavější než box, přestože si vážím krásy a umění boxu. Přesun k MMA dává smysl i kvůli mému předchozímu tréninku jiu-jitsu. Pro začátek bych rád zkusil pár amatérských zápasů a kdo ví, co bude dál,“ uvedl pro BBC v roce 2016.

Na hereckou cestu loni a letos navázal seriálem Marcella a filmy Two Graves, Giantland a Robin Hood, aktuálně o něm však britská média informují kvůli něčemu jinému, než je jeho herecká kariéra. Kvůli virtuální slovní přestřelce s jedním z fanoušků Harryho Pottera.

Ten, pravda, začal dost útočně, když Herdmanovi napsal: „Zdravím, můžu se zeptat, proč jste kvůli užívání drog po**al šanci být úspěšným hercem? Není divu, že vaše herecká práce ustrnula!“

Joshua poté v odpovědi uvedl: „Rád bych, kdybys mi to řekl do obličeje. Jsi absolutně retardovanej, kámo. Podíval ses v poslední době do zrcadla?“

Načež fanoušek filmů o kouzelnících a čarodějkách napsal, že se herec ‚evidentně nezměnil‘. „Jsi snad nějakej ko*ot? To ty mně píšeš a jsi hrubý. Co čekáš?“

Rozhořčení by se dalo chápat na obou stranách, Herdman však bohužel do sporu zatáhl i dítě tazatele. „To je tvoje dítě na té fotce? Je mi jí líto, že má otce jako ty. Takovýho ko*ota. Mělo by být ilegální, aby lidi jako ty byli rodiče,“ napsal nešťastně.

Muž jménem Chris následně pro Daily Mail uvedl, že „Joshua si myslel, že jsem na něj byl hrubý, ale já byl jen upřímný. Miluji ho v Harrym Potterovi a myslím, že byl skvělý herec. Štve mě, že mě nazval všemi možnými pojmy a že do toho zatáhl mé dítě. Už se na filmy nikdy nepodívám.“ Herdman se k věci nevyjádřil. ■