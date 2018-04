Kvůli tomuto letěla Lucka Vondráčková šest tisíc kilometrů. Máme pro vás ochutnávku jejího nového klipu

Lucie Vondráčková brzy představí nový klip. Super.cz

Do Česka ji na skok z Kanady přitáhly příjemné pracovní povinnosti. Lucka Vondráčková (38) pokračuje v práci na nové desce, která vyjde v září, a do konce týdne ji ještě čeká práce v dabingu. Hlavním smyslem její návštěvy bylo natáčení klipu k písni The Perfect Kiss. Song, který napsali David Jalbert a Denise Trimm, má stejný název jako romantická komedie, kterou Lucka natočila v Kanadě. Proto také volně navazuje na tento film.