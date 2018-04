Za přítele dost utrácí. Hříšná Nela musela zrušit cestu do New Yorku. Přišla tak o 150 tisíc

Nela Slováková za svého přítele docela utrácí. Super.cz

Paříž patří mezi jedno z nejromantičtějších míst na světě a vybízí k návštěvě ve dvou. Na svou poslední cestu do města světel ale Nela Slováková (28) vyrazila bez partnera Martina. Místo toho jí dělala společnost její bývalá parťačka z reality show Hotel Paradise Nikol Trojanová.

„Není mi to líto, my už jsme v Paříži byli. Jsou výlety, kdy jsem sama za sebe, pak jsou cesty, kam vyrážím s Martinem a užíváme si to zase jinak,” vysvětluje Slováková, která vyrazila na pařížský týden módy, kde se zúčastnila představení nového chytrého telefonu.

Nela a Martin si nedávno užívali romantiky v Londýně, chystali se odletět také do New Yorku, ale nakonec cestu zrušili. Nepříjemná situace stála známou brněnskou influencerku sto padesát tisíc korun. Tolik totiž zaplatila za letenky v byznys třídě pro sebe a partnera. „Nedalo se svítit, Martin řešil důležité pracovní záležitosti. Já doufám, že mi to jednou vynahradí,” vzkazuje Nela prostřednictvím naší kamery partnerovi. ■