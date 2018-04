Nová módní ikona? Mladá herečka, která okouzlila zpěváka i fotbalistu, má svůj outfit vždy vychytaný

Sara má svůj styl oblékání vyladěný. Michaela Feuereislová

„Naše přátelství začalo tím, že jsme si daly schůzku ohledně stylingu. Nakonec se z nás staly skvělé kamarádky. Když máte skvělou kamarádku, která je rovnou stylistkou, tak to je nejlepší,” říká Sara, která svůj outfit na běžné nošení ladí sama a od Radky si nechává radit před důležitějšími událostmi.

Herečku, která na sebe naposledy upozornila v pohádce Čertoviny, velmi často obléká módní návrhářka Hermine Khalaf Pogosyan. „Mám kolem sebe tým talentovaných a šikovných lidí. Hlavně mezi námi vládne domluva a jsem ráda, že ve výsledku jsem to vždycky já a není to o tom, že by mě někdo nastrojil do něčeho, s čím se neztotožňuji,” říká Sandeva, která v minulosti chodila se zpěvákem Adamem Mišíkem a nyní její srdce patří záložníkovi fotbalového klubu Slavia Praha Janu Sýkorovi. ■