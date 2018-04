Poznáte zpěvačku, která ovládla hitparády po celém světě? Ve 14 letech popovou hvězdu ani omylem nepřipomínala

Z této dívky vyrostla popová diva. Profimedia.cz

Řeč je o Céline Dion (50), která se hudbě věnuje už 35 let. Vzhledem k jejímu pátečnímu jubileu je zřejmé, že svůj talent prokázala už jako holčička. Archivní snímek pochází z roku 1982, kdy slavná Kanaďanka zavítala na návštěvu Paříže. Už tehdy sklízela díky svému hlasu obdiv, ale nejspíš netušila, že to dotáhne mezi nejuznávanější popové divy.

Céline se díky svému repertoáru v angličtině i francouzštině prosadila prakticky po celém světě. Dosud vydala 26 alb a posbírala pět cen Grammy. René Angélil ji sice znal už jako nezletilou dívku, ale jejím manželem se stal až v roce 1994. Zpěvačka s ním má sedmnáctiletého Reného-Charlese a sedmiletá dvojčata Nelsona s Eddym. Od roku 2016 je bohužel vychovává sama.

I když je domovinou Céline Kanada, v roce 1988 zvítězila v Eurovizi jako reprezentantka Švýcarska. Její zlatá éra přišla v 90. letech, kdy ovládla hitparády s písněmi The Power of Love či All By Myself. Naprostým fenoménem se stala v roce 1997, kdy do kin připlul Titanic doprovázený její tklivou písní My Heart Will Go On. Céline za ni získala Oscara a dodnes patří k vrcholným okamžikům jejích koncertů. ■