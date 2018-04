Krása jí je někdy na obtíž: Pohádková princezna nejednou řešila nepříjemnou mužskou pozornost

Kristína Svarinská Foto: FTV Prima

Případným rozepřím se prý vždy snaží předejít, občas to ale nejde. „Musím říct, že jsem asi velký diplomat a snažím se všechno řešit v poklidu. Ale samozřejmě, pokud to druhé straně nedochází, tak se taky umím vyjádřit velmi jasně a přímo,“ vypráví herečka. „Hlavně pokud mám pocit, že mě to obtěžuje a otravuje. Už jsem přešla z fáze, kdy jsem měla pocit, že mě všichni musí mít rádi a já musím mít ráda všechny, do toho, kdy je důležité, aby bylo dobře hlavně mně,“ má jasno.

Slovenskou herečku měli diváci v minulosti možnost vidět v seriálech jako Nikdy neříkej nikdy či Znamení koně, svůj půvab využila také ve filmu 10 pravidel jak sbalit holku, zahrála si také ve filmu Sedmero krkavců nebo ve vánoční pohádce Nejlepší přítel. ■