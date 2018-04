Modelka Lucie Smatanová už bydlí v Itálii: Zatím žije v pronajatém bytě, ale italský přítel chce stavět dům

Lucie Smatanová Super.cz

"Sepsala jsem, co všechno potřebujeme, jeli jsme o víkendu a všechno nakoupili. Během týdne to všechno přivezli a smontovali. Já si pak už jenom uklidila svoje věci. S partnerem se ve vkusu shodneme, tak jsem mu nechala volnou ruku při výběru, kdy jsem si sama nebyla jistá. Už chybí jenom detaily, jako je pověšení obrázků," řekla nám Smatanová.

A jak je jejich byt zařízený? "Na to, jak jsme to nakupovali, a ani pořádně nevěděli co, tak je to všechno sladěné a moc hezké. Všechno máme hlavně v bílé a černé. Někomu by to mohlo připadat sterilní, ale snad to rozveselí právě ty obrázky a doplňky," míní Lucie.

Ostatně pronajatý byt budou mít s partnerem jen na nějaký čas. "Máme velkou kuchyň s obývákem a ložnicí, to nám zatím stačí. Pro děti by to samozřejmě nestačilo. Plánujeme být v Miláně jen tak dva roky, pak asi půjdeme do Bielly kvůli partnerově klinice. A tam už by se stavěl baráček a mohly by přijít i ty děti," plánuje Smatanová. ■