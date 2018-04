Nedostává role, protože je tlustý? Radek Kuchař hubne 50 kilo, aby na něj nezbyl jen obtloustlý Fantomas

Radek Kuchař Super.cz

"Naposledy jsem byl vidět v pořadu Kolotoč v kuchyni, který byl o jídle. Já jídlo miluju, udělal jsem nějakých dvacet, pětadvacet dílů. A zase jsem tam přibral nějaká kila. Vždycky, když ten tým udělal jídlo, tak jsme ho potom snědli," svěřil Radek, který se dal před pár týdny na hubnutí a jeho váhové úbytky budeme pravidelně sledovat.

S výběrem rolí je to složitější právě i vzhledem k jeho postavě. "Já mám hraní docela rád. A říkal jsem si, že s touhle figurou bych mohl hrát role, jaké hrál kdysi Libíček. Ale žádná taková nepřišla. Vždycky jsem toužil zahrát si prince, tak na to už teď typ vůbec nejsem. Takže by na mne zbyl třeba tlustý Fantomas," smál se.

"Hodně dabuju, což je dost sedavá páce. Sednu doma v garáži do auta, dojedu do další garáže do studia, udělám deset kroků a zase si sednu. Moc toho přes den nenachodím, a to se tloustne jedna báseň," přiznal.

Divadlu, i když na jevišti by se mohl trochu rozhýbat, se vyhýbá. "Na to bohužel nemám čas, protože podnikám. Mám nákladní autodopravu na přepravu nadměrných nákladů," upřesnil. Neúčastní se ani castingů. "Nechci ze sebe dělat opičáčka, na to nejsem. Ale třeba, až budu mít těch padesát kilo dole, tak se začnou ozývat sami," uzavřel. ■