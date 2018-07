Odvaha ji neopustila: Bisexuální herečka se opět odhalila před kamerou

Evan Rachel Wood Profimedia.cz

Svlékání je součástí herecké profese a Evan Rachel Wood (30) se nahým scénám nebrání. Kdyby byla příliš zdrženlivá, asi by tolik neprorazila.



Nahou Evan mohli diváci vidět už ve sci-fi seriálu Westworld. Natáčení scén, při nichž na sobě nemá žádné oblečení, jí zpočátku uvádělo do rozpaků, ale nakonec si jako profesionálka na vše zvykla. Pikantní scény na ni čekaly i ve filmu Allure, kde si vyzkoušela intimnosti se ženou. Kanadský snímek totiž pojednává o lesbickém vztahu.



Evan Rachel Wood je sexuálně nevyhraněná i v reálu. Herečka z filmů Wrestler a Užívej si, co to jde má za sebou poměr s excentrickým zpěvákem Marilynem Mansonem i herci Alexanderem Skarsgardem a Jamiem Bellem. Není ovšem žádným tajemstvím, že má blízko i k ženám.



„V období dospívání pro mě bylo těžké navazovat vztahy, měla jsem o sobě pochybnosti. Bisexualita ovlivnila můj pohled na ostatní lidi. Dlouho jsem v sobě měla blok, se kterým jsem musela žít,“ řekla herečka o své orientaci. ■