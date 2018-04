Divoká filmová scéna: Hipík Jakub Kohák si užíval nespoutané vášně na kuchyňské lince s herečkou z Ordinace

Jakub Kohák a jeho vášnivá chvilka ve filmu Pepa Video: Pepa

Tu diváci znají coby sestřičku Mirku ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Na Kohákův filmový sexuální apetit se podívejte ve video ukázce.

Kociánová a Kohák hrají ve snímku vedlejší role. Hlavní roli Pepy, kolem kterého se celý děj filmu Jána Nováka točí, si pro sebe uzmul Michal Suchánek (52). Ten hraje obyčejného úředníka a podpantofláka, který se snaží vymanit ze životních stereotypů, odrazit se ode dna a začít znovu žít.

Z jeho usměvavé osudové ženy Zdeny, kterou ztvárňuje čerstvá držitelka Českého lva Petra Špalková, se stala protivná ženská, jež si vždycky najde něco, za co by mu mohla vynadat. Nesourodý pár vychovává pubertální dceru Zdeničku v podání Natálie Grossové (15).

Děj komedie se vrací do minulosti, kde mapuje život Pepy po narození, maturitě, svatbě i dětech. A právě ukázka z divokého večírku s rozvášněným Kohákem je zasazena do doby Pepova mládí. Snímek půjde do kin v dubnu. ■