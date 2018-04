Lucie Vondráčková je na skok v Praze. Proč do své domoviny přiletěla bez manžela a dětí?

Lucie Vondráčková je v Praze. Super.cz

Jen pár dní stráví Lucka Vondráčková ve své domovině. Populární zpěvačka přicestovala z Kanady na konci minulého týdne a zdrží se prý jen sedm dní. Sympatickou umělkyni zde čekají pracovní aktivity, zejména natáčení klipu k filmu The Perfect Kiss , který natočila za oceánem.

Vzhledem ke svému nabitému pracovnímu programu Lucka nepřicestovala se svými syny Matyášem (6) a Adamem (2). „Zdržím se asi jen sedm dnů, pak musím pospíchat zase za svými kluky,” svěřila se nám na natáčení Lucie. Pro Lucku bylo praktičtější, že přicestovala bez dětí, neboť se může plně a intenzivně věnovat práci. „Když jezdím na tak krátkou dobu, tak je s sebou neberu. Je s nimi babička a tatínek, takže je o ně dobře postaráno,” vysvětluje Vondráčková.

„Snažím se tu stihnout, co se dá, i to, co se nedá. Vždycky musím dělat věci, které mám ráda, a hlavně je dělat s lidmi, se kterými se mi dobře pracuje,” dodala Lucie. ■