Stehýnko nebo prsíčko? Petra Svoboda předvedla sexy dekolt i štíhlé nožky v mini

Petra Svoboda Super.cz

"Už jsem potřebovala trochu dobít energii ze sluníčka, protože Vánoce jsem strávila na horách. Už jsme z toho asi všichni frustrovaní, že jaro pořád nepřichází. Tak jsme si to s dcerou Ráchel užily. I když teď, protože už chodí do školy, je to náročnější a musíme s sebou brát domácí úkoly," řekla nám moderátorka.

Petra měla ze všech známých tváří, které byly na slavnostní opening pozvány, druhý nejodvážnější outfit hned po Henrietě Hornáčkové. "Oblékám se podle příležitosti a podle nálady. Na otvíračku klubu mi tyhle šaty přišly fajn," vybrala si model z řetězce, který už v Česku zavřel pobočky, takže zřejmě nikoho dalšího v tomto modelu nepotkáme. ■