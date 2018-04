Lekce pro starší a pokročilé: Popová hvězda (49) ukázala tanečnímu partnerovi intimní partie rovnou před nosem

Anastacia se na parketu pořádně odvázala. Profimedia.cz

Jedna věc se musí zpěvačce, která dvakrát bojovala s rakovinou prsu, nechat. Rok před padesátkou je ve skvělé formě a zvládá kreace, při nichž by se pořádně zapotily i výrazně mladší profesionální tanečnice. Problém je ale v tom, že toho v televizi ukázala přespříliš. Její taneční vystoupení navíc zachytily fotky, které pro ni nevyznívají příliš lichotivě.

Anastacia si už před dvěma lety zatančila v britském pořadu Strictly Come Dancing. V italské obdobě Dancing with the Stars se objevila jen jako host, ale diváci její tanec z mysli jen tak nedostanou. Zpěvačka natrénovala choreografii, při níž byly její minišaty tak trochu zbytečné. Neustále totiž ukazovala kalhotky. A to při pohybech, kdy jí bylo vidět do těch nejintimnějších partií. ■