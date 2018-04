To je podívaná! Nosková střídala jeden odvážný model za druhým a předvedla zvedačku z Hříšného tance

Michaela Nosková na svém narozeninovém koncertě Super.cz

"Jsem hrozně ráda, že se to lidem líbilo a že jsem si zase měla šanci uvědomit, kolik mám přátel a jak jsem ráda, že je mám. Pomáhali se vším, na jevišti i v zákulisí," usmívala se po koncertě Míša.

Co říkaly kolegyně na modely, které na ně navlékla? "Těšily se na to. Jsem ráda, že jsem poskládala tyhle holky, s některými se znám i patnáct let. Oblékal nás Roman Šolc, mělo to grády," říká Míša.

Zvedačka při hříšném tanci s manželem se ale málem nekonala. Ondřej Bábor se dva dny před koncertem zranil. "Zvedačku jsme hodně trénovali a naštěstí nakonec vyšla. Předevčírem jsme ale nevěděli, jestli to budeme tancovat, protože se zrovna zranil. Naštěstí to dal a vyšlo to. Odhodil na chvíli berle," vysvětluje s tím, že ji trénovali pěkně dlouho.

"Je to o důvěře. Člověk se musí rozeběhnout a skočit. On mě musí zvednout, držet, vyvažovat palcema a já se musím brutálně prohnout a držet břichem," dodala Nosková. ■