Manželka Borise Beckera bojovala s vlnami: „Spláchnutou“ podprsenku však vyřešila promptně

Lilly Becker bojovala v Miami s vodním živlem. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Její muž, někdejší tenisová hvězda Boris Becker (50), loni v létě zbankrotoval, a přestože vážné finanční potíže odmítl, on i jeho rodina si užili své - už kvůli mediální smršti, která se kolem nich prohnala. Tři čtvrtě roku je ale dlouhá doba, a tak Lilly Becker (41) už zase může do plavek bez obav, že by někdo místo její pěkné postavy řešil rodinnou finanční situaci.