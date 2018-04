Na pražském koncertě chyběl, ale s hudbou neskoncoval: Takhle vypadá Paddy (40) z Kelly Family

Patrick se sourozenci nevystupuje. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rodinná formace se vrátila v omezené sestavě. Třetí nejmladší člen Kelly Family na koncertě chyběl. Zájemci o Paddyho budou muset vyrazit do Německa, kde je stále populární. Svého času nejoblíbenější člen Kelly Family už vydal tři sólová alba a nedávno získal Radio Regenbogen Award za nejlepší comeback. Cenu by si ale mnohem více zasloužila celá kapela.

Zpěvák, který mladšího Angela doprovázel v písních An Angel a I Can´t Help Myself, v minulosti ze světa šoubyznysu zmizel a dal přednost duchovní očistě v klášteře. Publikum mu ale chybělo, a tak začal opět koncertovat a skládat nové písně. Jako Paddyho ho už ale nehledejte. Vystupuje pod svým celým jménem Michael Patrick Kelly. S minulostí už jej nespojují dlouhé vlasy ani nemoderní outfity. Věřili byste tomu, že mu je už čtyřicet? ■