Její práce se dá skloubit i se dvěma dětmi: DJ Lucce musí ale hodně pomáhat manžel, Michal Dvořák z Lucie

"Jo, to bývávalo před dětmi. Teď jsem hlavně v Česku, protože kdybych hrála venku, jsem pryč celé víkendy a rodina by nefungovala," svěřila. Občas přijde zakázka, kdy může vzít s sebou rodinu i na týden, ale tak často není. "To bylo třeba na Mauriciu, kde jsme takhle mohli být. Ale to byli kluci ještě malí a v plánu nefigurovala škola, do které už ten starší chodí," řekla nám. "A v létě ještě hrávám na Ibize," doplnila.

Skloubit rodinný život s hraním není jednoduché už kvůli času, kdy se vlastně Lucčina práce odehrává. Naštěstí s dětmi hodně pomáhá manžel. "Teď třeba hraju od tří ráno do půl páté v Brně. Mám řidiče, který mě zase odveze do Prahy, kde budu v sedm ráno. V autě mám polštář, deku a matraci. Jít hned dělat snídani bych nezvládla, musím si jít lehnout a o kluky se postará Michal," vysvětlila.

Na pracovní dobu rodičů už si kluci prý zvykli, ostatně po večerech často pracuje i Michal, který má vystoupení, i když ne v tak pozdních nočních hodinách jako Lucka. "Už vědí, že máme jinou práci než rodiče jejich vrstevníků," uzavřela Lucka. ■