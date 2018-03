Nová deska, nová image: Ilona Csáková se vrací opět jako femme fatale

Tahle fotka bude zdobit obal nového alba Ilony Csákové Pořád jsem to já. Foto: Lenka Hatašová

Booklet nového cédéčka Pořád jsem to já, které vychází u Supraphonu na začátku dubna, budou zdobit působivé černobílé portréty fotografky Lenky Hatašové. Ty se fotily v apartmá i na terase pražského Tančícího domu. Csáková na nich dokazuje, že je pár let před padesátkou stále femme fatale k nakousnutí.

„Na svém novém cédéčku se ohlížím za svou dvaatřicetiletou kariérou. Vybrali jsme na něj písničky známé, hity i ty méně známé, které stojí za připomenutí. Všechny ovšem zní úplně jinak, než byli posluchači zvyklí,“ řekla Super.cz Csáková s tím, že desku točila s Golden Big Band Prague Petra Soviče.

Fanoušci jedné z našich královen popu se dočkají také nových písní. Jednou z nich je titulní písnička Pořád jsem to já. Nedávno Ilona vypustila do oběhu také nový videoklip k písni Abych byla IN. Opravdovým bonbónkem pak prý bude duet s Karlem Gottem Pláč. ■