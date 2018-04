Po dvou letech jí ještě zásnubní prsten nenasadil: Jak se vyvíjí vztah modelky Budkové a hokejisty Pavelce?

Tereza Budková Super.cz

Konečně jsme ji opět potkali v Česku. Jak má volných pár týdnů, odlétá modelka Tereza Budková (27) do New Yorku za svým přítelem, hokejistou Ondřejem Pavelcem. A kromě toho nezanedbává ani svoje klienty z módní branže v Německu, kde má nejvíc pracovních zakázek.

S Ondrou jí to prý klape. "Nemůžu si stěžovat, jsem spokojená a šťastná. Už jsem se skamarádila i s holkami od jiných hráčů, tak jen nesedím pořád doma, ale občas vyrazíme na kafe nebo na večeři," aklimatizovala se ve "velkém jablku" Tereza.

Všimli jsme si stále prázdného prsteníčku na Terezině ruce. Zásnuby se tedy zatím nekonaly. "Nic nového není, pokud se prstýnku týče. Myslím, že je na to ještě čas," míní Tereza, která je s Ondřejem už skoro dva roky.

Teď už zůstane doma v Česku a bude dojíždět do Německa, Ondřej se totiž brzy vrátí domů, protože sezóna v NHL pomalu končí. "Na konci dubna bude Ondra tady a pak už to bude fajn, Už se těším," svěřila s tím, že nejdelší pauza, kdy se s partnerem neviděli, bylo pět týdnů. "To se ještě dá, ale déle bychom to asi nevydrželi," uzavřela. ■