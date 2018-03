Nikol Štíbrová šla 8 měsíců po porodu syna do plavek: Má to ale jeden háček!

Nikol Štíbrová v plavkách. Ale tak trochu pod hladinou... Foto: Instagram N. Štíbrové

Vtip je v tom, že Nikol se sice vyfotila v bazénu, ale vůbec nic z jejího maminkovského těla nebylo vidět.

To by však nebyla ona, kdyby si z trendu maminek chlubících se svým tělem, neudělala legraci. „8 měsíců po porodu a jak vidíte, v klidu sem hodím fotku v plavkách. A je mi jedno, co si o tom kdo bude myslet! Dřív bych tohle prostě neudělala, ale člověk se musí naučit milovat svoje staronové tělo, přijmout se jako ŽENU. Jako MATKU,“ napsala Štíbrová, jež přidala i výzvu pro všechny maminky.

„Holky, komplexy stranou! Mějte se rády takové, jaké jste,“ apelovala. A sama schovala tělíčko pod vodu. ■