Celý život se rajcovní zrzka úspěšně vyhýbala pohybu: Teď Lenka Vacvalová uběhla 107 km

„Nikdy jsem se nikdy žádným způsobem nehýbala, nikdy jen necvičila, nedělala jsem žádný sport. Pak jsem si řekla, že běhání by mohl být ten druh pohybu, který by mě mohl bavit. Když jsem začala běhat, začala jsem dělat úplně všechno,” říká půvabná rusovlasá moderátorka, která po uběhnutí půlmaratonu a maratonu zdolala ultramaraton dlouhý 107 kilometrů. „To asi málokdo pochopí, ale na konci loňského roku jsem uběhla ultramaraton a vyhrála jsem ho. Byla to moje první stovka a vůbec nechápu, jak se mi podařilo ho vyhrát za 15 hodin a 57 minut,” s úsměvem vzpomíná na úžasný zážitek Lenka, která doběhla do cíle s fantastickým dvouhodinovým náskokem před účastnicí, která skončila na druhém místě.

Vacvalová ale pouze neběhá, v zimě například sjíždí zasněžené kopce mimo označené sjezdovky na skialpech. „Je to už dost extrémní sport. Nesnažím se ale nikdy vyvolávat laviny, vyhýbám se nebezpečným oblastem, ale vždycky se po tom neskutečně zapotím a vždycky padnu do postele a jsem úplně hotová,” říká Lenka Vacvalová, která se snaží zbytečně neriskovat: „Byly momenty, které byly nebezpečnější, což mě donutilo přehodnotit dělat některé věci méně nebezpečně. Snažím se, aby se o mě moje maminka nemusela bát.” ■