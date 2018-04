Nejlepší kamarádka Šeredové se v módě vyzná. Vrbová prozradila jednoduché tipy, jak být v kurzu

Pavla Vrbová prozrazuje své tajné módní tipy. Super.cz

Dalo by vám práci najít v Česku větší nadšenkyni pro módu s větší sbírkou luxusních módních kousků. Pavla Vrbová je právě jednou z žen, pro které je móda koníčkem. A díky jejím častým cestám do Mekky módy, do italského Milána, je její šatník opravdu bohatý.

Když jsme se s kamarádkou Aleny Šeredové (40) potkali na otevření butiku italské značky pro mladé, využili jsme příležitosti a zeptali se jí, co v následující sezóně pofrčí. „Pořád si člověk může obléct, co chce. Je to o volnosti a kreativitě. Klidně můžeš vyrazit do společnosti s kokrhelem a nikdo by se nad tím neměl pozastavit. Je jedno, jestli jdeš do obchodu bez make-upu a v teplákách, dnes už to nikdo neřeší,” říká Pavla Vrbová.

Sympatická brunetka, která pod svým dívčím příjmením Hrbková dlouhá léta působila jako modelka, ale rozhodně nemá na mysli módní trend ’homeless’, který zavládl před rokem zejména u japonských značek. „Jsou situace, kdy se člověk může upravit méně, a jsou i takové, kdy by se člověk měl upravit více. Za mě je to ale tak, že umytá hlava, čisté a krásné vlasy a hezky upravené nehty jsou základ. Jsme slušní lidi, kteří můžou být někdy víc sporty, někdy víc posh, ale pořád jsme hezcí a voňaví,” říká Vrbová.

O dalších tipech a nutných prvcích v šatníku se Pavla rozpovídala v našem video rozhovoru. ■