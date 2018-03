Dcera ministra zahraničí trénuje striptýz: Už se u toho tolik nestydím

Stropnická si zahraje striptérku. Michaela Feuereislová

Vzhledem k tomu, že si dcera současného ministra zahraničí v demisi Martina Stropnického zahraje roli striptérky, musela absolvovat několik tanečních lekcí s profesionály. Na jednom takovém tréninku jsme byli a na vlastní oči jsme se přesvědčili, že herečce je pohyb vlastní. „Já jako malá dělala moderní gymnastiku, chodila jsem do tanečních, které mě bavily, chodila jsem na salsu a minulý rok jsem v rámci jednoho představení chodila na pole dance, což je tanec na tyči. To je taky sexy ženský tanec,” uvedla Stropnická, kterou nová úloha striptérky vzhledem k předchozím zkušenostem tím pádem nezarazila. „Říkala jsem si, že je zvláštní, že se po mně zase chce něco podobného. Ale možná to zvláštní není, že jsem se tak kategorizovala do role diblíka, než že bych se za sebe cítila nějak strašně sexy. Ale tohle člověku pomůže. Dívá se na sebe pořád do zrcadla, musí mít sebevědomý výraz, musí to zahrát, takže mě to začalo bavit a už se u toho tolik nestydím.”

Dalo by se říct, že Aničce tyto sexy pohyby pomohly v pohledu sama na sebe? „Když jdete tancovat, tak je žena přirozeně sexy, ale tady se dotýkáte a musíte mít ráda svoje tělo. Což je neobvyklé. Kdyby měli vystavovat svoje tělo chlapi, sebevědomě vypnout hruď a nastavit svaly, asi by jim taky dělalo problém se postavit před stovku diváků. S tím máme problémy všichni, když má nastat plavková sezona, tak jsme všichni hysteričtí,” směje se herečka.

Ptali jsme se herečky, jak hledala tu správnou míru, aby striptýzové číslo bylo sexy, ale nebylo jí to nepříjemné a kolega Pavel Batěk, kterému tančí na klíně, si to nevzal moc osobně. „Mám štěstí, že tuhle scénu dělám právě s Pavlem, kterého znám, jsme přátelé. A pak se to dá vyřešit kostýmem, nechtěli jsme jen prádlo a podpatky, a nejde tam jen o tanec, následuje tam i dialog, tak aby diváci nekoukali jen na moje spodní prádlo, ale poslouchali, co říkám,” směje se Anna Stropnická.

Herečce Natalii Portman přinesla účast v tomto filmu vítězství Zlatého glóbu a nominaci na Oscara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. Uvidíme, jaké úspěchy přinese role Alice právě Anně Stropnické. ■