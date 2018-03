Natálie Grossová nominaci na divadelní cenu za Ples upírů neproměnila: Bylo jí to líto, měla připravenou i děkovnou řeč

Natálie Grossová Super.cz

Lucie bílá v hledišti Národního divadla chyběla, Natálka dorazila a moc jí to slušelo v šatech od návrháře Osmanyho Laffity. "Tak vymódila jsem se a večer si i tak užila. Samozřejmě, že to člověka tak trochu zamrzí. Ale jsem strašně vděčná i za tu nominaci, za to, že jsme tady mohla tenhle večer být," svěřila.

Pro jistotu měla připravenou i děkovnou řeč. Tak snad ji využije někdy příště. "Ale Kataríně to moc přeju, je úžasná. Poslechla jsem si její nahrávky, je skvělá," řekla Super.cz. Ostatně Natálka má ve svém věku ještě dost času. Určitě ji čeká ještě dost krásných rolí a po Plesu upírů, který má 10. června v GoJa Music hall derniéru, ji uvidíme v následujícícím Fantomovi opery. ■