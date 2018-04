Místo ve smokingu uctil Zlatou kapličku zlatou tunikou: Zpěvák z Plesu upírů nakupuje tyhle modely v Indii

Laco Hudec Šubrt Super.cz

V podobném modelu jako na předávání cen Thálie, kam přišel podpořit kolegyni Natálii Grossovou (15), už jsme představitele homosexuálního upíra Herberta Laca Hudce Šubrta viděli. Do indické verze black tie se oblékl už loni na premiéru Plesu upírů. Tentokrát zářil ve zlaté vyšívané tunice.

"Mám to rád. I tenhle je z indické Bombaje, ze stejného obchodu. Takže tohle je můj způsob black tie," řekl nám Laco. "Na Indii to není levná záležitost. Tenhle model by stál něco mezi pěti až sedmi tisíci korunami," svěřil hodnotu svého outfitu.

Model doplnil tentokrát i zlatou ozdobou nalepenou na čele. "Nevím, jak se v hindí jmenuje, ale patří to k tomu," upřesnil. Jen speciální boty prý jsou na jedno použití. "Někdo jim říká i boty do rakve, protože víckrát se vzít nedají. Budu je muset vyhodit, jsou ušité jenom z tenké látky, skoro jako by byly papírové," uzavřel. ■