Tereza Kostková okouzlovala sexy dekoltem i speciálními šperky: Na krku i na náramku měla kostky na počest táty

Tereza Kostková na cenách Thálie

"Máme celá rodina velkou radost, protože tatínek patří mezi osobnosti, u nichž je tato cena jednoznačná. Moc mu ji všichni přejeme. Ale rozhodně to neznamená, že by přestal hrát. Bude zkoušet další věc v Divadle v Rytířské. Taťka rozhodně není v důchodu, ale to nejsou herci, pokud jim zdraví slouží, nikdy. Herců je pořád potřeba a i ty staré musí někdo hrát," dělala tatínkovi tiskovou mluvčí Tereza.

Kostkové to slušelo i na jevišti, když předávala cenu. "Protože jde o Českou televizi, kde už se zase blíží StarDance, tak mi šaty ušila Taťána Kovaříková, která mi pro StarDance modely také šije. Ale musím se pochlubit šperky. Vyrobil mi je z bílého zlata kamarád, který má šperkařství na Moravě. Jsou vyrobené přímo pro mne a pro tento večer, protože jsou ve tvaru kostiček, je to symbolické, když můj tatínek Kostka tuhle cenu dostal," svěřila. ■