Naučil se anglicky, vymakal tělo a dostal cenu Thálie: Mladému zpěvákovi se dřina na muzikálu vyplatila

"Ale na Rockyho vzpomínám jen v tom nejlepším. Byl to pro mne zlomový muzikál. Nejenom kvůli roli, ale i kvůli práci. Připadal jsme si jako kdybych zkoušel někde v zahraničí, bylo to na světové úrovni, i vzhledem k tomu, že s režisérem a produkčním týmem jsem musel mluvit anglicky," svěřil.

Takže si Peter vypracoval tělo, naučil se anglicky a ještě dostal cenu, shrnuli jsme. "Dalo by se to tak taky říct. Ale nechali jsme na tom hrozně moc práce úplně všichni. Rocky si to zaslouží," míní. Zaznamenali jsme ovšem, že problémy byly s honoráři, herci nedostali dlouho zaplaceno. "Honoráře už jsme dostali, už se blíží Mamma Mia!, tak už je všechno v pořádku," uvedl Pecha. ■