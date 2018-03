Pokochejte se velkými ňadry: Největší výstřih na cenách Thálie předvedla značně vyzývavá Miluška Bittnerová

Miluše Bittnerová Super.cz

Po sedmi letech vyrazila na předávání cen Thálie a hned měli pánové kam koukat. Herečka Miluše Bittnerová (40) opět nezklamala a zvolila róbu, v níž vynikly její přírodní pětky. Zkrátka ví, co jí sluší a jaké tělesné partie podtrhnout.

"Měla jsem po dlouhé době čas a říkala si, že je to opravdu svátek divadla, tak jsem doufala, že se tady potkáme s kolegy a užijeme si to," řekla Super.cz.

Miluška jako obvykle vyrazila bez partnera, kterého sice už delší čas má, ale on si prý na společenské události nepotrpí. Ještě nám ho proto nepředstavila.

Nicméně částečně přítomen byl. Miluška totiž na sobě měla šaty Ralph Lauren, které jí pořídil právě on. Přítel asi moc žárlivý nebude, jinak by jí takové svůdné kousky nepořizoval, když ví, že vyráží do společnosti sama. ■