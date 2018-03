Noidovy partnerky vypadají jako přes kopírák! Noid promluvil o své krásné tanečnici Elišce

Václav Noid Bárta konečně vyrazil do společnosti se svou krásnou přítelkyní. Super.cz

"S Eliškou jsem se objevil ve společnosti, ale tajemství trvá dál. Je lepší o vztazích nemluvit, člověk se do toho zamotává a takhle je to takový hezký," řekl Super.cz Noid. S Eliškou už také spolupracuje. "Eliška se mnou pracovala na klipu k módní přehlídce, takže byla povinnost, aby se jako autorka také ukázala ve společnosti," usmívá se Vašek.

Co říká na to, že jeho expartnerky jsou poslední roky jako přes kopírák? Lucie Bílá, Eliška Bučková, Gabriela Dvořáková a nyní Eliška Grabcová. "Je pravda, že posledních deset let se mi líbí černovlasý holky. Je to taková zvláštní náhoda," dodal na narozeninovém koncertě Míši Noskové, kde účinkoval. ■