Manžel Míši Noskové skočil z jeviště: Bolestivě si zranil vazy a skončil o berlích

I o berlích ale na koncert dorazil, na pár minut je odhodil a Míšu nad hlavu zvedl. "Hrozně dlouho jsme trénovali, zkoušeli jsme zvedačku na bazénu, makal jsem v posilovně, abychom to dali. Jsem rád, že jsme to zvládli," upřesnil.

Ondřej se letos zúčastnil SuperStar. Bohužel to ale nevyšlo, i když z castingu do divadla postoupil. "SuperStar byla výzva, zpěv mě hrozně baví. Bral jsem to sportovně, tušil jsem, že to neprojde nikam daleko. Chodí tam lidi, kteří se neživí zpěvem, já dělám muzikály, živí mě to. Tím samozřejmě neříkám, že tam nebyli lepší. Beru to sportovně, je to fér," dodal Bábor. ■