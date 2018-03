Víme, co oblékne Natálie Grossová na Thálii! Budou to šaty od proslulého návrháře

Natálie Grossová Super.cz

Muzikálová zpěvačka Natálie Grossová (15) oslavila letos patnácté narozeniny, ale nalíčená vypadá už mnohem starší. Nejinak tomu bylo na koncertu Michaely Noskové, kde na ní pracovala vyhlášená vizážistka a Natálce to neuvěřitelně slušelo.

"Máme tady skvělé maskéry, kteří mě krásně namalovali, udělali vlásky," řekla Super.cz Grossová. Přiznává, že miluje líčení. Dokonce denně po škole navštěvuje parfumerii, kde s kamarádkami testují všechny novinky v líčení.

"Mě to hrozně baví, strašně mě baví se malovat. Od malička na sebe něco plácám, miluju to. Baví mě hrozně vybírat ty barvičky. Je to super," vysvětlila.

Krásný make-up bude mít určitě i dnes večer na udílení cen Thálie, kde je nominována za muzikál Ples upírů. Největší souboj svede určitě s Lucií Bílou. "Šaty budu mít od Osmanyho Laffity. Jsem hodně nervózní, ale těším se. Nevím, jestli na výhru nejsem mladá, ale je to můj velký sen. Kdybych vyhrála, bylo by to krásný," dodala mladá zpěvačka. ■