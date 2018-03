Čeká snad miminko? Vítězka StarDance kráčela po ulici s viditelně rostoucím bříškem

Je Marie Doležalová těhotná? Foto: Showpix

To herečka nezakryla ani pod velkou mikinou. Soudě podle tvaru bříška to vypadá téměř jistě na to, že Maruška čeká miminko. Anebo že by snad tolik přibrala? Tomu se snad ani nechce věřit.

Herečka se radostnou novinkou ještě nepochlubila, ale všechno má svůj čas. Snad všechny nastávající maminky těhotenství zpočátku tají a nevytrubují ho hned do světa. Doležalová už více než dva roky chodí se svým parťákem ze StarDance Markem Zelinkou.

Do toho se v populární taneční show zamilovala a po jeho boku sedmou řadu soutěže vyhrála. A ten by také měl být pyšným nastávajícím tatínkem. ■