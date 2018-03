Sexbomba Perkausová nebyla vždy krásnou blondýnkou: Takhle jí to slušelo jako brunetě

Eva Perkausová Foto: archiv E. Perkausové

"Zpátky do minulosti," napsala k fotografii nová moderátorka zpráv na Primě. "Tady na fotce mi bylo patnáct let. Brunetka jsem byla do sedmnácti," řekla Super.cz.

Nutno dodat, že překvapivě v tmavé barvě vypadá také skvěle. Vynikly její pronikavě modré oči a jako jedna z mála blondýnek si může s přehledem dovolit být jak chameleon a image měnit.

Momentálně tomu ale tak nebude. Moderátoři mají v televizi přísnou smlouvu a taková razantní změna není dovolena. Jako blondýnka se na vás bude tedy z televizní obrazovky usmívat ještě hodně dlouho. ■