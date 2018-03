Další blikanec: Takhle sprostě se naštvaný Tomáš Řepka obul do novinářů! Ale pomůže mu to?

Tomáš Řepka se pustil do novinářů. Bez sprostých slov to nešlo. Video: Instagram

A jaká je reakce drsného fotbalového obránce? Na Insta Stories své lásky Kateřiny Kristelové se pustil do novinářů a jednoduše "po Řepkovsku" jim poslal drsný vzkaz.

Nevyhnul se přitom ani sprostým slovům. „Klasika, co se týká mého jména, novináři, zase si mě berou do huby. Ale kdo mě zná, tak ví, jaký postoj mám k novinářům, a taky ví, že jsem měl vždycky novináře v pr*eli a jsou mi u pr*ele, ale do té doby, než to překročí nějakou hranici, takže bacha, pánové,“ vyhrožoval Řepka, který se nedávno smál i názorům na to, že jednou skončí v base.

Kristelová se pak společně s Řepkou vysmívala narážkám na to, že si v zahraničí kupuje fanoušky na Instagramu a vysoký počet sledujících využívá pro komerční prezentaci různých produktů. Korunu všemu nasadil Řepka, který všem vzkázal, že si nemají od nikoho nechat mluvit do vztahu a že rozhodně netrpí hlady.

„Poslední rada pro vás pro všechny, nenechte si nikdy kecat do vztahu, do vašeho soužití s partnerem nebo partnerkou, nikdy to nedělejte, žijte si svůj život,“ apeloval bývalý fotbalista, který si už na internetu vysloužil přezdívku "ohař", a svou partnerku brání natolik, že chce celou kauzu s pornoinzeráty hodit na sebe, protože Katka s nimi prý nemá vůbec nic společného. To si ale nemyslí jeho bývalá žena Vlaďka Erbová.

Otázka je, zda si slovním útokem na novináře Řepka pomůže. Sprška sprostých slov na adresu rozhodčích mu ani v minulosti žádný zápas nevyhrála. ■