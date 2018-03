Miss Hadašová vystavila své nekonečné nohy v síťovaných punčochách! Tuhle postavu má, i když spořádá tabulku čokolády denně

Lucie Hadašová Super.cz

Lucie zasedla v porotě na castingu České Miss a oblékla si outfit, který by si prý vzala, kdyby šla bojovat o korunku. Předvedla své nekonečně dlouhé a štíhlé nohy. "Takhle vypadá moje představa, jak jít na casting," říká a dodala, že ji děsí, o kolik let jsou finalistky mladší než ona. "Dělí nás s holkama, co bojují letos o korunku krásy, hodně let. Některým je sedmnáct, to je masakr, jsou o deset let starší než moje dcera. Jsem fakt stará," řekla Super.cz s úsměvem Česká Miss 2007.

Pro postavu nic moc extra nedělá. "Jednou za čas jdu nordic walking. Jsem ale hrozný lenoch, mám strašné výmluvy. Ale s třicítkou vidím změny na těle a budu muset začít něco dělat," dodala Hadašová. ■