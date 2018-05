Vedle hvězdy kapely Slza jen kvete! Miss Kotková výrazně zhubla a zázračně se jí zlepšila pleť

Natálie Kotková Super.cz

"V dubnu minulého roku jsem šla na první speciální proceduru k zázračné paní Ince a hrozně se to zlepšilo. Hodně mi to pomohlo. V době Miss jsem měla strašnou pleť. V době mého kralování to bylo nejhorší. Teď je to zpět, jak to bylo předtím," řekla Super.cz Kotková.

Hubnutí prý ale cílené nebylo. "Říká mi víc lidí, že jsem zhubla. Asi štěstí v životě, pravidelné jídlo, jóga. Všechno se to skloubilo," vysvětluje. "Asi jsem předtím byla extrémně tlustá, že mi všichni říkají, jak jsem zhubla. Snad je to dobře," usmívá se Natálka, která celá jen kvete po boku hvězdy kapely Slza Petra Lexy.

"Možná je to i tím, že jsem v jednom kole. Tak se začal zrychlovat metabolismus zpátky. Po Miss to bylo jiné, teď jsem zpět v normálním režimu. Začala jsem víc spát," dodala Kotková na castingu České Miss, kde zasedla v porotě a vybírala semifinalistky pro letošní ročník. Semifinále České Miss se uskutečnilo v dubnu, samotné finále pak v červnu. ■