Odpočinek nedopadl podle jejích představ: Nikol Moravcová se na exotické dovolené celá osypala!

Nikol Moravcová Michaela Feuereislová

Blogerka Nikol Moravcová (30) si v exotickém Ománu užívala týdenní dovolenou s kamarádkou Míšou Štoudkovou, ale ideálně to nedopadlo. Nikol se do Prahy vrátila úplně osypaná.

A to především v obličeji. Nyní tak potřebuje pořádný nános make-upu, aby mohla vyrazit na společenskou akci.

"To jejich jídlo mi úplně nesedlo a takhle to dopadlo. Masakr. Prostě Asie," řekla Super.cz Moravcová na kosmetické akci.

"Bude to chvíli trvat, ale bude to v pohodě. Najedu tady na pohodičku, to svoje jídlo, žádné pálivé jídlo a bude to v pořádku," doufá Moravcová. ■