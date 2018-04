Seriálová herečka byla „hvězdou“ večírku: Dorazila v rozepnutém saku, pod kterým nic neměla

Fran Parman Profimedia.cz

Parman je jednou z těch, které do povědomí diváků dostala britská soap opera The Only Way Is Essex, zkráceně TOWIE. V té se objevovala poměrně dlouho, čtyři léta do roku 2017, a těží z toho stále. I díky populárnímu pořadu dostává pozvánky na akce, které většinou něčím okoření.

Partnera pro život Parman zatím nenašla, kamarádku podobného ražení však ano. A tak zatímco Francesca, jak zní nezkráceně její křestní jméno, předvedla hrudník, hereččina přítelkyně Georgia Harrison zvolila outfit, jehož součástí byla vysoce vytažená tanga z kalhot. ■