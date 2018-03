Hvězda Televizních novin na 25 let starém snímku se svým přítelem: Do tohoto fešného mladíčka se tehdy nezamilovala!

Kristina Kloubková s přítelem Foto: Instagram K. Kloubkové

Moderátorka Kristina Kloubková (41) je zamilovaná až po uši do choreografa a tanečníka Václava Kuneše.

Láska na první pohled to ovšem nebyla. Moderátorka Televizních novin zná Václava už léta letoucí, ale na pověstnou jiskru si musela hodně dlouho počkat.

Teď se na sociální síti pochlubila opravdovým retrem. Pětadvacet let starou společnou fotkou se svým současným přítelem. Tehdy ho ale brala maximálně jako kamaráda a kolegu.

„Pětadvacet let trvalo, než jsem Václava poznala jako muže. Čtvrt století čekání stálo za to. Miluju ho a těším se, že za pětadvacet let přidáme další fotku,“ napsala pod vtipný retro snímek zamilovaná Kloubková.

Maminka pětileté dcery Jasmíny je tak konečně šťastná jako blecha. Její partner Václav Kuneš dlouhá léta žil a tvořil v Nizozemsku, v Praze před deseti lety s Natašou Novotnou založili soubor současného tance 420PEOPLE, působící na pražských (Národní divadlo, Jatka78 atd.) i světových scénách. ■