Legendární topmodelka šla do plavek: Tahle padesátnice po dvou dětech by na mole trumfla i mladší maminu Agátu

Elle Macpherson Profimedia.cz

Australská herečka, modelka a podnikatelka Elle Macpherson (53) se pyšní profesionální přezdívkou "The Body".

Přezdívka k ní perfektně sedí i v době, kdy je z ní pohledná padesátnice. Elle má pořád figuru snů a z fleku by se mohla vrátit na přehlídkové molo. V jejím případě klidně i v prádélku.

Fotografové topmodelku zvěčnili, jak si šla zaplavat v Sydney. Pohled na její postavičku v plavkách byl zkrátka úchvatný, a tak pořídili hned několik sexy snímků.

Elle Macpherson se mezi lety 1986 a 2006 objevila celkem pětkrát v plavkovém vydání magazínu Sports Illustrated.

Na obálce stejného magazínu by mohla pózovat i dnes. O publikum by stoprocentně neměla nouzi. A coby dvojnásobná mamina by určitě na přehlídkové mole nezpůsobila takový rozruch jako o dost mladší česká modelka Agáta Prachařová (32), jež nebyla zrovna v oslnivé formě. ■