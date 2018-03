Naomi Campbell šla do plavek: Modelka si dala velký pozor, aby neukázala příliš

Naomi Campbell Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Řeč na to přišla při interview s Piersem Morganem a Susannou Reid v Good Morning Britain o trendu sdílet na sociálních sítích odvážné, případně rovnou nahé fotky. „Je to jejich věc, jestli to tak chtějí,“ řekla a přiznala: „Trvalo mi roky, než jsem se začala cítit dobře při předvádění nebo focení prádla.“ Do celkem odvážného pózování s partnerem, jímž je o 12 let mladší raper Skepta, pro magazín GQ ale šla a i v minulosti se před objektivem několikrát svlékla.

Přestože na profi fotkách či na snímcích ze společnosti, kterým předchází dlouhá příprava a péče maskérek, vypadá Naomi vždy skvěle, snímky ze svého soukromí sdílí jen s opatrností a dává si pozor, aby neukázala příliš. Zřejmě proto, aby nedala prostor jakýmkoli spekulacím (třeba té, že jí ustupují vlasy). ■