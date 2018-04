Nejlepší velikonoční nadílka: Sexy holky v bikinách a králíčci

Tak trochu jiná oslava Velikonoc. Profimedia.cz

Fotky z Austrálie jsou důkazem toho, že i křesťanské svátky mohou být sexy. U nás to na vítání jara příliš nevypadá, v Sydney ovšem panují podstatně příznivější teploty. Králíci tam před zimou nezalézají do nor, ale vyhřívají se na pláži.

A aby roztomilá zvířátka vynikla, mazlí se s nimi sexy holky v bikinách. Velikonoce totiž nejsou jen připomenutím ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale především oslavou života. Pohled na králíčky a děvčata tak může u srdce zahřát stejně jako sváteční mše či čerstvě upečený mazanec. ■