Z dcery Davida Hasselhoffa je pořádný kus: Mladá blondýna umí svých křivek využít

Hayley Hasselhoff Profimedia.cz

Pětadvacetiletá Hayley Hasselhoff se vydala jak na dráhu hereckou, v níž následuje své rodiče Davida Hasselhoffa a Pamelu Bach, tak do světa modelingu. Se svými křivkami si vydobyla pevné místo v kategorii plus size a pro fanoušky je velkou inspirací nejen módní, ale také co do vnímání (ženské) krásy.