Simona Krainová má za sebou poslední práci před odletem a zase se chystá do tepla: Kam to bude tentokrát?

Simona Krainová Michaela Feuereislová

Za pár dní sice odjíždí Simona Krainová (45) se svým manželem a několika známými na dovolenou, přesto do poslední chvíle pracuje. „Letíme pryč na delší dobu, tak jsem chtěla vše stihnout ještě před cestou. Dnes je to jeden z posledních dnů, kdy pracuji a pak budu zase relaxovat," prozrazuje modelka, která se chystá do Kostariky. Tentokrát bez dětí.